Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ieri, in occasione delFootball Summit, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato diverse iniziative chiave dedicate alla promozionecommunity calcistica femminile e alla crescita del gioco sia dentro che fuori dal campo. EAha presentato lo “Starting XI Fund”, un accelerator fund per il calcio femminile progettato per far crescere il gioco in futuro. Per avviare il fondo, EAha stanziato un investimento di 11 milioni di dollari, che comprenderà investimenti nel gioco, nella lega, nei club e nelle atlete per continuare a far crescere il gioco femminile. EAha inoltre annunciato che, a partire dal 2023, finanzierà un programma di tirocinio nel calcio femminile con ogni nuovo partnerlega femminile, progettato per ispirare e ...