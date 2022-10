Fiere | Moacasa | geometrie e giochi di opposizione che invitano alla convivialità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Labitalia) - Un viaggio tra le ultime tendenze e novità dell'arredo e design, tante idee per rinnovare spazi esterni e interni. Dal 29 ottobre al 6 novembre torna, uno degli appuntamenti più amati del settore che portaFiera di Roma le soluzioni delle migliori aziende nazionali. La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, rinnova per la sua 47a edizione l'impegno con i professionisti e tutti gli amanti del settore proponendo un concept espositivo che conduce il visitatore in un viaggio nel design, lungo un percorso libero tra gli stand dei circa 150 espositori presenti, stimolando interesse, attenzione e gusto attraverso contaminazioni estetiche continue. Suddivise in due padiglioni - uno dedicato ad arredamento & arredo cucina e l'altro a outdoor ristrutturazione artigianato - sono tante le proposte per ...