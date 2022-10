Festa del cinema di Roma – L’ombra di Caravaggio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Michele Placido scrive e dirige la vita di, dipingendo un ritratto verace e passionale che intrattiene e coinvolge. Michelangelo Merisi, detto il, è stato condannato a morte dalla chiesa per omicidio e ha lasciatonascondendosi a Napoli grazie alle sue amicizie influenti nelle case nobili dell’epoca. Da qui ha inoltrato al Papa una richiesta di grazia. Papa Paolo V incarica quindi un uomo conosciuto come “” di indagare sulla vita diper valutare se l’artista meriti o meno di tornare ad essere un uomo libero. Il film scirtto, diretto e anche interpretato da Michele Placido ha uno schema molto semplice e al tempo stesso molto funzionale. Un’indagine che, interrogatorio dopo interrogatorio, porta(e noi spettatori con lui) a ...

