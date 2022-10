ilGiornale.it

Bonomi ai giovani industriali: nondifronte all'idea "questo non si può fare" approfondimento Live In Firenze 2022, intervista a Tria, Guido Crosetto e Carlo Bonomi Rivolgendosi ai ..."Sta scritto nella Bibbia: "Così dice il Signore: "nelle strade e guardate, informatevi ... Parlando in francese, il Papa rivolgeva un accoratoa stabilire e consolidare il bene ... "A chi alimenta l'odio dico: fermatevi". L'appello della sorella del missino ucciso dalle Br Città del Vaticano - Nel giorno in cui l'Ucraina è stata attaccata pesantemente dalla Russia, di fronte alla vendetta del presidente Putin per le bombe sul ponte in Crimea, ...All'Angelus Francesco, preoccupato per un’escalation nucleare del conflitto in Ucraina, invita a percorrere i sentieri del passato per costruire la pace. Prega poi per le vittime della strage nella sc ...