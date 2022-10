Fedez riceve il Tapiro d’oro dopo la polemica sui figli VIDEO

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) IlPochi giorni fae Chiara Ferragni sono stati travolti da unache riguarda i loro. Per il compleanno del rapper la famiglia ha voluto trascorrere un weekend a Courmayeur in un prestigioso hotel. Il motivo per il quale il web ha storto il naso sono le parole L'articolo proviene da Novella 2000.