Fascina | il look ‘conservativo’ divide i social | “Elegante” | “Ma è Halloween?”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Abito blu abbottonato fino al collo, gonnellona, merletto, volto quasi bianco e cerchietto nei capelli. Un‘conservative’ e particolare quello di Marta, che ieri si è presentata così al fianco del compagno Silvio Berlusconi fuori dalla Camera facendo esplodere ie mandando immediatamente l’hasthag #in tendenza su Twitter. L’outfit della deputata di Forza Italia non è passato inosservato: “Sono rapita daidella”, scrive un’utente. E l’ironia corre sul web: “Permi vesto da”, scrive qualcuno visto l’avvicinarsi della festività made in Usa. Fioccano i paragoni cinematografici: “Arsenico e vecchi merletti o Norman Bates di Psyco vestito come la madre”, scrive un internauta. “Certe ...

