“Fa male prendere il progesterone in gravidanza?”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Buongiorno dottore, sono alla settimana 17 e alla prima visita mi hanno riscontrato l'utero subsetto e dopo qualche settimana ho avuto delle piccole perdite, per cui mi hanno prescritto il progeffik con riposo assoluto e astinenza sessuale. L'altro giorno sono andata a visita e il bimbo sta benissimo però mi hanno detto di continuare cole astinenza per un altro mese, come prevenzione. Secondo lei può fareprenderne così se non è strettamente necessario? Grazie mille davvero.