F1 | la Ferrari cambia motore a Charles Leclerc per il GP degli USA | 5 posizioni di penalità sulla griglia

...Esa mi ha contattato perché credo di capire cosa si prova quando arriva una notizia che ti... "Sarà un momento per stare insieme, per sensibilizzare alla prevenzione - Ninì, presidente ...L'approccio comunque non: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per ... Era lo stesso anno in cui la, con Kimi Raikkonen, vinse il suo ultimo campionato piloti. Al ...“Onestamente sono molto soddisfatto di questa stagione. Naturalmente si farà sempre riferimento agli errori che ho commesso a Imola e in Francia, ma su 22 gare ci sarà sempre un errore, soprattutto se ...Charles Leclerc ad Austin cambierà per la quinta volta in stagione il motore a combustione interna della sua Ferrari F1-75.