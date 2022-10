Esplosione ad Anzio | fuga di gas in una villetta | gravissima una donna FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Momenti di paura poco fa ad, sul litorale romano. In via dei Faggi, all’altezza del civico 98, pare ci sia stata unadi gas in un’abitazione. E poi la forte. Come accade spesso in questi casi, è partito il tam tam dei residenti sui social, tutti preoccupati perché sulla zona sta sorvolando un elicottero.adin via dei Faggi Stando a una primissima ricostruzione, intorno alle 10 ad, in via dei Faggi, c’è stata una forte, forse dopo una perdita di gas. Tutto è avvenuto al piano superiore della dependance di unaunifamiliare. Grave una 55enne Unadi 55 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, poi portata in ospedale, al Sant’Eugenio, ...