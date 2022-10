(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Calenda annuncia l'Aventino all'inizio del voto sui vicepresidenti al Senato: "Il Pd ha scelto i Cinque Stelle, non ci saremo". E Scalfarotto attacca il Pd: "Parlano di allarme fascismo ma non rispettano i meccanismi di garanzia"

ilGiornale.it

La Giunta ha preso atto delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni predisposte... ad oggi, previo ottenimento parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e ......ha preso atto delle proposte di controdeduzioni alle osservazioni alla variante predisposte... ad oggi, previo ottenimento parere favorevole della Commissione per la Qualità ... "Esclusi dagli elettori", "E voi dal governo". Scintille tra Pd e Terzo Polo Letta alla leader FdI: «Chi danneggia l’Italia all’estero». Venerdì bilaterale Draghi-Scholz. Nel Cdm rinnovo del taglio della accise sulla benzina ...A quasi un anno e mezzo dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per i sanitari, in Toscana ne risultano ancora 281 sollevati dal posto di lavoro e esclusi dagli albi professionali. È quanto emerge da ...