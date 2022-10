(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La FEICupdifaràper il quarto appuntamento stagionale: sono state diramate dalla FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri, le convocazioni per il CSI5*-W indoor, previsto nell’ambito della 124ma Fieracavalli, in programma dal 3 al 6 novembre. Saranno dieci i binomi azzurri in gara, dei quali sei con accesso diretto al Gran Premio di Coppa del Mondo, ai quali potranno aggiungersene altri due in caso di qualifica. Confermata la presenza di Francesco Turturiello dopo il brillante 11° posto nel GP dellainaugurale di Oslo. ICon accesso diretto al Gran Premio di Coppa del Mondo Piergiorgio Bucci aviere capo Lorenzo De Luca appuntato ...

OA Sport

Sono stati definiti oggi i binomi dell'Italia per la gara di domenica , tra i quali il capo equipe Marco Porro sceglierà il quartetto per la Coppa delle Nazioni: Piergiorgio Bucci con Carpe Diem J&F ...Per scelta tecnica invece l'Italia non ha partecipato alle gare di dressage, segmento a cui hanno preso parte 800 cavalieri e 1200 cavalli e per cui sono previsti sei pass olimpici. Equitazione, i convocati dell'Italia per la tappa di Verona della FEI Jumping World Cup 2022-2023