Enrico Ruggeri | il nuovo singolo è Non sparate sul cantante

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nonsulè ildi, estratto dall’ultimo disco La rivoluzione Un misterioso personaggio è oggetto di una sparatoria nel suo locale, sul suo palcoscenico. È un musicista, vituperato da tempo e umiliato negli ultimi due anni, armato solo della sua voce e dei suoi suoni. Questo è l’argomento di Nonsul, ildi, estratto dall’ultimo disco La rivoluzione e in radio da venerdì 21 ottobre. Su come siano andati i fatti ognuno può dare la sua interpretazione, ma ciò che resta è nella realtà, perché questo brano è diventatoa furor di popolo. Scelto da...

Tra i protagonisti della Nazionale Cantanti, che sfiderà il Charity Team 45527, il presidente Nella Nazionale Cantanti immancabile Gianni Morandi, 77 anni La Nazionale Cantanti potrà ... Enrico Ruggeri, esce venerdì 21 "Non sparate sul cantante": il nuovo singolo estratto dall'album "La rivoluzione"