Energia | perché la transizione in Italia va così a rilento?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ci sono potenzialmente 40 gigawatt da fotovoltaico che potrebbero essere realizzati in 18 mesi. La metà delle installazioni sul solare è ferma per burocrazia: in un anno è stato approvato solo 1 impianto eolico. E se cambiassimo passo? Sarebbe possibile autoprodurre il 70% diin dieci anni