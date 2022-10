Energia | Bonomi | ' nuovo governo intervenga subito su caro bollette'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - ''Dobbiamo arrivare presto alla formazione delperchè abbiamo questa emergenza delche sta colpendo famiglie e imprese. I conguagli che stanno arrivando delle spese condominiali alle famiglie in questi giorni, si tratta della famosa 'stangata'. Bisogna intervenire, non c'è tempo da perdere''. Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo, in un'intervista a Rtl 102.5

