Empoli | Vicario | “Buffon è il mio idolo | sul bambino Ucraino ”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- L’è tornato subito a lavoro dopo aver trovato la vittoria nella gara contro il Monza. Il portiere dell’, Guglielmo, è stato intervistato ai microfoni del Corriere della Sera parlando del suo futuro e dei suoi idoli. Di seguito, ecco le parole dell’estremo difensore: Sulla nazionale: “Entrare a far parte della selezione azzurra è davvero incredibile e stimolante: varcare le porte di Coverciano è un’emozione indescrivibile. Ho potuto constatare la bontà del progetto e il grande gruppo che si è creato all’interno dello spogliatoio: sono tutti ragazzi splendidi e grandi professionisti. Si respira un bel clima: c’è la volontà di andare avanti e ripartire. Il mio vero sogno nel cassetto è quello di far parte dei convocati per il Mondiale 2026“. Su ...