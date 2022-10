Emma Marrone in lacrime al Festival del Cinema di Roma | «Giudicate me | non Teresa»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)emozionata e insul palco deldeldi. Il successo della cantante, ora anche attrice, è inarrestabile: dopo l’esordio ne “Gli anni più belli” e la serie “A casa tutti bene”, la 38enne salentina è tornata sul grande schermo e questa volta con un ruolo da protagonista: Il ritorno, scritto e diretto da Stefano Chiantini e presentato ieri, in anteprima, alla Festa deldinella sezione Alice nella città. Il successo di, arrivata all’Auditorium della Conciliazione, è stata accolta dal pubblico con un caloroso applauso. Fan in delirio ad attenderla sul red carpet, pronti per ricevere una foto e un autografo. Con un lungo abito nero dagli ...

Ascolta questo articolo Tutti conoscono la cantante, l'artista nata a Firenze ma che ha vissuto gran parte della sua vita nel Salento, ad Aradeo, in provincia di Lecce. Laè balzata agli onori del pubblico nel 2009, allorquando fu ...Non solo musica. Per, tornata a fare l'attrice (dopo, fra gli altri, Gli anni più belli e A casa tutti bene - La serie, diretti da Muccino), mettersi alla prova in diverse forme d'arte, dalla musica alla ...Emma Marrone, apparsa emozionata e in lacrime sul palco del Festival del Cinema di Roma, parla della sua prima volta da attrice protagonista ...La giornata di mercoledì 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2022 regala l'anteprima di The Fabelmans di Steven Spielberg, mentre tra gli incontri ci sono quelli con Mario Martone ed Emma Marrone ...