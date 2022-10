Emergenza Milan | è tutto vero | adesso Pioli è nei guai

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una pessima notizia per il tecnico delStefano. La notizia è una vera e propria batosta per i rossoneri e per i tifosi. Il, al netto di qualche passo falso, ha iniziato abbastanza bene questa stagione. In campionato i rossoneri sono agganciati alle prime posizioni, mentre in Champions League, seppur con qualche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Milan News

E' vero che c'è stato l'impatto devastante del Covid,che ha riguardato tutte le ...2 miliardi spesi da Cardinale per rilevare ilda Elliott) gli Zhang si farebbero da parte. Il ...Oltre a nerazzurri e bianconeri, per Pique potrebbe invece interessarsi anche il, che è in continuain difesa. Entrambi sono in scadenza nel 2024 ma hanno ingaggi proibitivi e, per ... Gazzetta: "Ultima serata in emergenza: Milan col blocco dello Scudetto" Il ritorno a San Siro da avversari (mai da nemici) di Berlusconi e Galliani, la voglia di vittoria del Milan che vuole caricarsi in vista dell'impegno di Champions League, la grinta del Monza che non ...Un cambio di rotta notevole in neanche due mesi per Gabbia, dopo un’estate quasi con la valigia in mano. L’ultima stagione lo aveva visto poco impiegato, solo 10 presenze (di cui 7 da titolare) tra ca ...