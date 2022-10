Eletti i vicepresidenti di Camera e Senato Il Terzo Polo abbandona l’Aula

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma – Si procede a passo spedito verso la formazione del nuovo Governo: oggi sono stati nominati gli 8 vice-presidenti di, non senza polemiche. Il centrodestra a Palazzo Madama (in cui spicca l’assenza di Silvio Berlusconi) ha scelto Maurizio Gasparri (FI) e Gian Marco Centinaio (Lega), quest’ultimo già Sottosegretario di Stato nel Governo Draghi. Le altre due vicepresidenze verranno occupate da Anna Rossomando (Pd) e Mariolina Castellone (Movimento 5 Stelle). A Montecitorio, invece,Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia) e Giorgio Mulè (FI), oltre che Anna Ascani (Pd) ed il Ministro dell’ambiente uscente Sergio Costa (Movimento 5 Stelle). Da segnalare l’uscita dei rappresentanti di(Azione/ItaliaViva) sia allache al. Il ...

... 2, 1 questore e 4 segretari d'aula. Mentre i dem hanno eletto 2 vicepresidente, 1 questore e soltanto 2 segretari d'aula. Non sono statinè Stefano Vaccari alla Camera che ...A Montecitorio, come previsto, sono statiFabio Rampelli con 231 voti e Giorgio Mulè con 217. Per l'opposizione Anna Ascani , in quota Pd, con 138 preferenze, e Sergio Costa , ...Al Senato: Gasparri, Centinaio, Rossomando e Castellone eletti vicepresidenti. Alla Camera Rampelli, Mulè, Ascani e Costa ...I nuovi questori sono Gaetano Nastri di Fdi, il centrista Antonio De Poli e Marco Meloni del Pd. Otto nuovi segretari d'Aula ...