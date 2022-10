Eletti i vicepresidenti | alla Camera Rampelli e Mulé | al Senato Centinaio e Gasparri

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Giornata decisiva verso la formazione del nuovo governo. Con l’elezione deidisi compie l’ultimo atto parlamentare prima delle consultazioni al Colle che inizieranno domani.i componenti degli uffici di Presidenza, le nuove Camere sono nel pieno delle funzioni. A Montecitorio il centrodestra ha schierato il vicepresidente uscente Fabiodi Fratelli d’Italia, eletto con 237 voti, e l’azzurro Giorgio(217 voti).. Per il centrodestrae Mulè Per l’opposizione sono statiAnna Ascani del Pd (138 voti) e Sergio Costa dei 5Stelle (118 voti). Si registrano 6 voti dispersi, 4 schede bianche e 1 scheda nulla. ...

A Montecitorio, come previsto, sono statiFabio Rampelli con 231 voti e Giorgio Mulè con 217. Per l'opposizione Anna Ascani , in quota Pd, con 138 preferenze, e Sergio Costa , ...Alla CameraMulè, Ascani, Costa e Rampelli. In Senato proclamati Centinaio, Gasparri, Castellone e Rossomando. Domani via alle consultazioni Sullo stesso argomento: Berlusconi ...