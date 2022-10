Eletti i nuovi vicepresidenti di Camera e Senato Scintille tra Pd e Terzo Polo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Confermati i nomi di Rampelli e Mulè allae di Centinaio e Gasparri alper il centrodestra. L'opposizione elegge Ascani, Rossomando, in quota Pd e Costa e Castellone per il 5Stelle. Domani alle 10 al via le consultazioni