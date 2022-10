Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Questa frase, attribuita al chimico Antoine Lavoisier, si applica anche al, aldeldi. Ad esempio, l’energia che viene impiegata per la produzione e lo smaltimento delle merci non svanisce nel nulla ma si trasforma in calore. Nel ciclo di produzione della nostra società,la rivista, a consumarsi sono però le persone. “Ci consumiamo nel desiderio delle merci e nel tempo che impieghiamo fra scegliere, comperare e usare gli oggetti; tempo rubato agli affetti, alle relazioni, all’arte, allo sport”, evidenzia il comunicato. Esistono però eccezioni, raccontate e analizzate da, che si concentra proprio su ...