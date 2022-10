Ecobonus per moto e scooter 2022 | via alle prenotazioni | ecco chi può richiederlo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)10 di mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per i concessionari. Per le agevolazioni il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione altri 20 milioni di euro per il

la misura sono stati stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico altri 20 milioni di euroil 2022: i concessionari dovranno accreditarsi al sito ......di destinare risorse anche in favore del noleggio di auto ibride o elettriche tramite gli. ... in questa fase di transizione ecologica, potranno utilizzare il noleggioavvicinarsi, a costi ...Alle 10 di mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per i concessionari. Per le agevolazioni il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione altri 20 milioni di euro per il 2022 ...Riparte la corsa all’Ecobonus per le due ruote. In palio 20 milioni. A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma… Leggi ...