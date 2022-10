Ecco la mia bolletta Al Bano mostra la cifra | la reazione di Berlinguer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Bollette alle stelle e la situazione sembra sempre più fuori controllo con gli italiani disperati. Tanto che, la pratica più diffusa nei talk di oggi, è proprio quella dire le fatture davanti alle telecamere per documentare il folle rincaro. Alla lista dei "coraggiosi", martedì sera, si è aggiunto anche Al, che intervenuto nel programma “Cartabianca” ha detto la sua anche sull'attuale situazione della guerra in Ucraina. “Se mi aspettavo questa guerra? No. Se mi avessero detto che avrebbe mandato i carri armati, avrei risposto ‘assolutamente no'. Era l'uomo più occidentale della Russia. Ho cantato cinque volte per lui, quello di oggi è un altro Putin. Ha fatto cose gravi che non giustifico, dobbiamo subirle anche noi. Siamo all'ottavo mese di conflitto, mi auguro che al nono possa nascere la parola pace, ne abbiamo bisogno tutti”. Poi la ...

perché parlo di riappropriazione: qualcuno potrà dire delle parole, qualcun altro no". Tra le sue pagine si legge: "Non ho più smesso di ubriacarmi e di scansare con violenza le mani sulla..., di quel momento e dei vostri sguardi ho preso tutto quello che potevo e in quei momenti ho ... lo staff della Milano Wine Week, che ha messo adisposizione gli strumenti per creare questo ...L'allenatore Silvio Baldini ha lasciato la panchina del Perugia in Serie B dopo l'addio al Palermo. Ecco le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il tempo è il bene più prezioso, se ...La passione per i motori l’ho ereditata da mio nonno. Da bambino andavo a girare in minimoto a Pomposa con babbo e zio che mi preparavano la motina. Facevamo tutto i famiglia e ci divertivamo. Poi ho ...