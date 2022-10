“È stato Zelensky ad attaccare il Donbass” Parla di nuovo Berlusconi | ma sembra Putin

6 ore fa Lega, terminata riunione con Salvini Finita la riunione della Lega sull'economia: è... Certo, speriamo nel buon senso, ma durante la telefonata del 4 ottobre tra Meloni e- ha ......volevano che il premio fosse assegnato al popolo ucraino e al presidente Volodymyr, i ...e così oggi il premio dedicato al dissidente sovietico e dedicato alla lotta per i diritti è...Il riconoscimento per la libertà di pensiero assegnato dal Parlamento europeo è andato al paese in guerra e al suo capo di governo. La presidente Metsola: "So che gli ucraini non si arrenderanno, non ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Silvio Berlusconi non si ferma ...