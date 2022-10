Ancora un paio di giorni e poi sarà ufficiale: il c.t. Scaloni ha inserito Paulonella lista dei pre - convocati dell'Argentina per ilin Qatar. Una buona notizia, per quanto attesa, che regala al romanista un po' di serenità e di fiducia durante il recupero dall'...TORINO - Quando manca praticamente un mese all'inizio del, gli infortuni sono il peggior incubo per i giocatori in odore di convocazione e pure per i ... Tutti quelli in dubbio Paulo(..."Roma, ottimismo Dybala: i fattori di crescita per tornare prima" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Paulo Dybala a lavoro per recuperare dall'infortunio, in vista ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...