Duvan Zapata fermato dalla vigilanza in banca | “Questo non è posto per lei”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Che disavventura per! L'attaccante dell'Atalanta, non riconosciuto, e statoall'esterno della

è ormai pronto a tornare in azione dopo la lesione al semimembranoso della coscia sinistra che rimediata lo scorso primo settembre nel corso di Atalanta - Torino. Al suo posto era entrato ...ATALANTA (11giornata: Atalanta - Lazio) JUAN MUSSO (frattura dello zigomo, rientro inizio 2023)(lesione parziale al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il giocatore ha ripreso ...Gian Piero Gasperini adesso può esultare per il recupero del suo top player dall'infortunio: ottima notizia per l'Atalanta ...Duvan Zapata è stato bloccato all'ingresso della banca dalla vigilanza a causa del suo outfit risultato sospetto ...