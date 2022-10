Dove deve andare Berlusconi Gruber esplode in diretta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'audio rubato aha catalizzato le prime pagine dei giornali e tutte le trasmissioni televisive. Se ne è parlato anche a Otto e Mezzo su La7, nella puntata di mercoledì 19 ottobre, con il direttore di Limes Lucio Caracciolo che analizzando le parole dell'ex premier spiega: "è stato premier, è stato per anni il leader del centrodestra e dunque adesso trova complicato accettare la sottomissione alla Meloni". Lasalta dalla sedia: "Ma scusa, a questo punto dovrebbeda uno psicanalista". Ma Caracciolo replica subito: "Diversi uomini instabili hanno guidato Stati e Paese e accade anche oggi...". Insomma in studio scatta l'insulto ache viene descritto come un leader "instabile" che ha bisogno di uno "psicanalista".

Liberoquotidiano.it

... Marinella Pasini, dalla sua casa di Morano sul Po,vive con il marito -. Voglio giustizia e ... 'Non si può e non simorire così, per un paio di occhiali da 380 euro che mi hanno detto sono ...vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata della Liga 2022 - 2023 ... Ancora niente è perduto per la squadra di Xavi cheriuscire a ritrovare subito la vittoria, davanti al ... Otto e Mezzo, Gruber: "Dove deve andare Berlusconi". E Caracciolo... L'attaccante colombiano è stato bloccato all'ingresso della filiale, poi l'intervento del direttore della filiale: "È un nostro cliente" ...«I medici dissero alla mia famiglia che avevo il 2% di possibilità di vivere», racconta l'autore di Friends, Lovers and the Big Terrible Thing ...