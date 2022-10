Dopo il flop di BellaMa’ arriva anche quello di Nei tuoi panni | così non va

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quanto si potrà andare avanti con i numeri imbarazzanti che stannondo dal pomeriggio di Rai 2? Per fortuna che c’è Milo Infante con il suo Ore 14 a reggere un po’ la baracca perchè altrimenti, per la rete, sostenere un pomeriggio al 2 % di share, sarebbe stato impossibile. Ore 14 è al momento il solo programma che funziona nel pomeriggio di Rai 2 ( come succede al mattino invece, dove domina I fatti vostri). Due grandi professionisti, Sottile e Infante, due programmi che funzionano e che piacciono al pubblico. Programmi che portano risultati a differenza di quanto succede ormai da un mese per Bella Ma’, che probabilmente se fosse stato condotto da Bianca Guaccero sarebbe stato già chiuso. Senza ipocrisie varie, va detto che se il progetto non fosse di Diaco, saremmo qui a parlare di disastri sotto ogni punto di vista. E invece in quel di Rai 2 fanno finta di ...