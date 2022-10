Dopo il crollo dell' aula magna | gli studenti hanno occupato l' università di Cagliari

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Circa cinquecento trae studentesse di varie facoltàdiun breve sit-in davanti al rettorato, si sono spostati in corteo fino all'ex Magistero, per chiedere di parlare con il rettore, Francesco Mola epoi deciso l'occupazione'ateneo.ilo stabilea facoltà di Geologia, che ospita l'e alcune aule, avvenuto ieri sera poco primae 22, per cause ancora da accertare,e studentesse chiedono maggiori controlli, più sicurezza, risorse per effettuare verifiche più puntuali in tutti gli edificie varie facoltà ...