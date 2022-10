Diritti TV | nuovo accordo tra Lega Serie A e DAZN? C’entra Lotito!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’attuale contratto dellaA per iTV conterminerà nel 2024, ma si sta già lavorando per il prolungamento. L’, però, si preannuncia al ribasso, con un crollo verticale di quasi un terzo del valore di mercato dei, che nel 2021 ammontava a 900 milioni di euro. Secondo La Repubblica, esisterebbe però un piano per cambiare le cose. In Italia, la Legge Melandri impedisce di vendere iTV con contratti più lunghi di 3 anni, ma ciò è controproducente. Infatti, avviando le trattative traA eper un contratto di 5 anni sarebbe possibile veder crescere l’offerta della piattaforma streaming con sede a Londra. Inoltre, un contratto per i...