Diletta Leotta-Karius | la voce che scatena gli appassionati di gossip

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Continuano arsi le voci diche riguardano la giornalista sportiva, volto di Dazn con un passato su Sky. E’ considerata molto preparata e segue da molto vicino le partite del campionato di Serie A. L’ultimo colpo di scena riguarda la vita privata della siciliana: secondo le ultime indiscrezioni riportate sarebbe finita la relazione con il modello, ex velista, Giacomo Cavalli.avrebbe tolto il segui dai social, a conferma delle ultime voci di rottura. Le notizie dinon si sono fermate, la giornalista avrebbe iniziato una frequentazione con Loris. Si tratta di un portiere, salito alla ribalta per la gravissima papera in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. ...

Un nuovo fidanzato perPare proprio di sì. E dalle ultime notizie dal mondo del gossip, sembrerebbe che si tratti di un calciatore. Si chiama Loris Karius , ed è un nome che gli appassionati di calcio ...Secondo il periodico Gente ,avrebbe iniziato una relazione amorosa con Loris Karius. La giornalista starebbe anche perfezionando la lingua inglese, dato che lui è un portiere in forza al Newcastle United, ...Secondo il settimanale “Gente“, Diletta Leotta avrebbe trovato una nuova fiamma in Loris Karius, ex portiere del Liverpool oggi in forza al Newcastle. I due si seguono reciprocamente su Instagram da q ...Diletta Leotta ci regala un nuovo scoop: starebbe iniziando una relazione con Loris Karius il "portiere delle papere" ...