Daniele Lazzarin | nome d’arte Danti | chi è il fidanzato di Nina Zilli

Teleradiopace

Frontman dei Two Fingerz e artista solista che ha collaborato con tanti cantanti, Danti è uno dei rapper più amati degli ultimi anni. Autore, cantante e non solo:, in arte Danti, è un artista veramente versatile, capace di passare dalla musica alla televisione in un batter d'occhio. Lo abbiamo conosciuto come frontman dei Two Fingerz, ma ha ...... L'arte dell'esperienza , La Nave di Teseo - Intervista a cura di Matteo Campagnoli... Ribellarsi con filosofia , Vallardi - Intervista a cura di WalterLuca Bianchini, Le mogli ... Gli appuntamenti in agenda nel Tigullio mercoledì 12 ottobre Chi è Nina Zilli La cantautrice oggi, mercoledì 19 ottobre , sarà ospite di Oggi è un altro giorno , il talk ...Passiamo in rassegna gli appuntamenti della giornata. A Chiavari, al cinema Mignon, alle 19.45 in collegamento diretto con la Royal Opera House di Londra si ...