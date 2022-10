Dal Parlamento Europeo il premio Sacharov al popolo ucraino

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – Il, rappresentato dal suo presidente Volodymyr Zelensky, dai leader eletti e dalla sua società civile è il vincitore del2022, il massimo riconoscimento assegnato dall’Eurocamera per la libertà di pensiero. La Presidente delRoberta Metsola ha annunciato il vincitore dell’edizione 2022 delin plenaria a Strasburgo, in seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti del.“Questo– ha detto Metsola – è per gli ucraini che combattono sul campo. Per quelli che sono stati costretti a fuggire. Per quelli che hanno perso parenti e amici. Per tutti quelli che si alzano e combattono per ciò in cui credono. So che il coraggioso ...