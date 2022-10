Vanity Fair Italia

... ma il cambiamento che viene comunque descritto come 'frettoloso e confuso'giornale, che ... La ristrutturazione costringerà la ricerca di undirettore esecutivo per il gruppo in Spagna....questi due commenti attribuiti a dirigenti di Fratelli d'Italia e fedelissimi di Giorgia Meloni... Il ruolo di Tajani Ilgoverno è ancora in bilico. Domani , giovedì 20 ottobre , il ... Dal nuovo album di famiglia all'ultimo premio, Veronica Berti Bocelli si racconta che tra l'altro finirà per allontanare nuovamente dalla band Franco e Marina. Ed ora la morte del Baffo, evento che con ogni probabilità non metterà fine alla storia dei Ricchi e Poveri, non ...Il futuro è chiaro e limpido e porterà nuovi slanci e ventate di novità molto positive ... il Toro assisterà ad una grande trasformazione nella sua vita sentimentale. Dal 25 ottobre in poi questo ...