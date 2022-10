Da Enel X e Arriva Italia 20 nuovi e-bus per studenti disabili a Roma

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Accelerare l'elettrificazione del trasporto pubblico locale, coniugare sostenibilità e inclusione fornendo un servizio essenziale per gli. Sono le linee guida della partnership traX e, grazie alla quale sono operativi 20mezzi elettrici dedicati al trasporto scolastico degli alunni contà.Ie-bus, presentati a, entrano a far parte della flotta diche, dal 10 gennaio 2022 e in partnership con Meditral, gestisce il servizio di trasporto dicon bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune diCapitale. “Da oggi la città ha a disposizione una nuova ...

