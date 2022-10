Da Coca-Cola HBC Italia bonus di 800 euro in welfare aziendale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – A partire da ottobre 2022, quasi 1700 collaboratori diHBC, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, riceveranno undi 800spendibile tramite la piattaforma diin una serie di servizi, tra cui il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas (non appena saranno confermate, da parte dell'Agenzia delle Entrate, le proposte del DL Aiuti Bis). Questa opzione è infatti contemplata dal decreto-legge Aiuti-bis n. 115 del 2022, che prevede la possibilità per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti contributi economici mirati, volti a fronteggiare gli aumenti delle bollette energetiche.“Il nuovo ...

Bonus da 800 euro per tutti i 1.770 dipendenti. Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company. "Apprezziamo la decisione di Coca-Cola HBC di dare uno specifico ed importante sollievo economico alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo in un momento in cui l'inflazione e l'aumento dei costi