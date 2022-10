Da Allianz supporto alle riparazioni green delle auto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il 10°Motor Day ha affrontato la questione di quanto possa essere sostenibile l’assicurazione. Il dibattito all’evento internazionale ospitato dasi è concentrato su come la mobilità elettrica possa essere promossa quale leva chiave per la decarbonizzazione, sia dal lato prodotto sia dal lato servizio, e su come si possano ridurre le emissioni di CO2 attraverso una gestione sostenibile dei sinistri.La proposta diè chiara: “Nell’assicurazione, vediamo molte leve nella gestione sostenibile dei sinistri che possono ridurre significativamente le emissioni di CO2”, ha affermato Klaus-Peter Roehler, membro del Board of Management diSE, responsabile del business assicurativo di Germania, Svizzera, Europa ...