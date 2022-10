Cure per infarto | le novità dalla ricerca

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’del miocardio è una delle cause più frequenti di decesso e di disabilità in occidente. In seguito a questo evento acuto, le cellule del miocardio non funzionano più bene e questo può predisporre ad altri problemi, come aritmie e scompenso. Lascientifica sta però scoprendo nuoveper. Unaarriva dai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Obesità e infanzia: si può prevenire studiando il microbiota intestinale Ortaggi e Frutta fanno la felicità Grassi monoinsaturi: hanno effetti positivi sui nervi e sul diabete MioDottore: consigli per godersi i piaceri della tavola Spermatozoi: frutta e verdura aumentano la fertilità Malattie Cardiache: nuovo trattamento contro la ...