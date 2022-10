Ct Serbia Stojkovic | “Il gioco della Juventus frena Vlahovic nella sua caratteristica migliore”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In un’intervista concessa a Libero, il ctnazionale, Dragan(che ha assistito dal vivo al derbyMole) ha criticato ildi Massimiliano Allegri, spiegando così le difficoltà di Dusan: “Nel derby di Torino nessuno si è messo in particolare evidenza, neppureche pure ha segnato. Laè una squadra diversa da quella che conoscevo io, meno forte in difesa anche perché c’è poco filtro di un centrocampo che fa poca intensità e trova difficoltà soprattutto a verticalizzare,ndo cosìsua, vale a dire la ...

a TVPlayOcchi puntati chiaramente su Vlahovic ma non solo: "Ho promesso di andare a Torino per vedere il derby - ha ammesso, intervenendo ai microfoni di Calciomercato.it su ...L'ex calciatore Draganè oggi il commissario tecnico della. Sabato scorso era sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino a guardare il derby tra Toro e Juve e a godersi la prestazione in particolare di ...Dragan Stojkovic critica i bianconeri dopo aver assitito al derby col Torino: "Un centrocampo che fa poca intensità e trova troppo difficolta ...Una Juventus che a livello tecnico pecca ancora un po', così come rivelato anche dal CT della Serbia Stojkovic ...