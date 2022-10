Crolla l' aula magna dell' Università di Cagliari Le immagini

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Agenzia Vista), 19 ottobre 2022 Le'intervento dei Vigili del Fuoco per il crolloa facoltà di Lingue all'di. Nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

l'Magna, il rettore dell'università rassicura: 'Non c'era nessuno nell'edificio'. Il sindaco Truzzu: 'Un miracolo che non ci siano morti' Quando lo stabile è collassato fortunatamente non ...Cagliari,l'Magna dell'Università. Sfiorata la strage, ma nessun ferito Un crollo devastante , quello avvenuto ieri sera all'Università di Cagliari, quando attorno alle 22 la palazzina bianca della ...Le verifiche dei vigili del fuoco hanno confermato che nessuna persona è rimasta sotto le macerie. Meno di due ore prima del cedimento del tetto gli studenti si trovavano nelle aule della palazzina ...Nella notte di ieri è crollata l’aula magna della Facoltà di Lingue dell’università di Cagliari. Fortunatamente l’aula era vuota quando è successo il crollo e quindi nessuno è rimasto ferito. Se fosse ...