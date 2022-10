Crolla aula magna dell' Università | sfiorata la tragedia a Cagliari

Ieri infatti, poco prima delle 22, è crollato l'edificio che ospita l'magna della Facoltà di lingue dell'Università, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino.Svoltato l'angolo, a 20 metri dall'Magna, ho visto una nuvola di polvere. Poco dopo sono arrivati i primi soccorritori. Lì vicino c'è anche una biblioteca rimasta aperta dopo le 20. È un ...“Interrogazione parlamentare al governo per comprendere cosa possa aver determinato questi crolli, come intenda mettere in sicurezza la Cittadella Universitaria di Sa Duchessa e con quali risorse” "Qu ...È proseguita nella notte l’intervento dei vigili del fuoco per escludere la presenza di persone nel crollo a seguito del collasso strutturale dell’aula magna della Facoltà di Lingue dell ...