Cremonese-Modena domani in tv | orario e diretta streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Allo Stadio Giovanni Zini, laospita ilnel match valido per i sedicesimi di finale della. Nel turno precedente, entrambe le squadre hanno vinto due match rocamboleschi (rispettivamente contro Ternana e Sassuolo), terminati entrambi con il punteggio di 3-2. Nel mirino gli ottavi. Appuntamento, giovedì 20 ottobre, alle ore 15. La partita verrò trasmessa in chiaro su1, mentre losi potrà seguire su Mediaset Play. SportFace.

...00 Lietkabelis - Ulm 17:30 Promitheas - Gran Canaria 18:00 Bursaspor - Joventut Visualizza Eurocup CALCIO - EUROPA LEAGUE 19:00 Arsenal - PSV CALCIO - COPPA ITALIA 15:0018:00 ...Zima (T) Mercoledì 19 ottobre Spezia - Brescia: ore 15 Parma - Bari: ore 18 Udinese - Monza: ore 21 Giovedì 20 ottobre: ore 15 Sampdoria - Ascoli: ore 18 Bologna - Cagliari: ore 21Prendono il via i Sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023. Si affronteranno le formazioni che si sono qualificate superando il turno nei ...Da qualche minuto è terminata Torino-Cittadella, secondo match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Vittoria rotonda, 4-0, per i granata che volano così agli ottavi dove affronteranno il ...