Creed 3 | Sylvester Stallone assente dal film | Non c' era spazio per me | gli auguro il meglio

L'attore sarà protagonista e al tempo stesso regista del film che però sarà il primo senza la presenza diStallone. In3 non ci sarà spazio per Rocky Balboa in persona, ovvero ...... incassando oltre cento milioni di dollari negli Stati Uniti e regalando aStallone la vittoria al Golden Globe e la candidatura all'Oscar come Miglior attore non protagonista. "II " ...There may be no Sylvester Stallone, but that hasn't stopped Adonis Creed from continuing his own story. Michael B Jordan's titular character is not set to carve his own legacy without his mentor and ...Sylvester Stallone has starred in all the Rocky and Creed movies to date, but has his boxer really kicked the bucket in Creed III