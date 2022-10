Covid oggi Toscana | 2 213 contagi e 8 morti | bollettino 19 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.213 i nuovi casi di-19 registrati, 192022, in: 364 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.849 con test rapido. Lo riferisce ildella Regione. Al momento inrisultano pertanto 50.527 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 493 (27 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 13 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Sono 8 i nuovi decessi: 5 uomini e 3 donne con un’età media di 88,8 anni. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.448.124. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.427 persone) e raggiungono quota 1.386.699 (95,8% dei casi ...

Sky Tg24

AMCO èimpegnata in prima linea nel progetto GLAM , uno dei principali dossier che interessano ... crediti sui quali lo stato, in considerazione dell'emergenza della pandemia- 19 , ha ...... è curioso notare come il costo richiesto per il primo iPad corrisponderebbea circa 595 euro, ... Visti i rincari notevoli dovuti alla pandemia da- 19, alla successiva crisi dei chip e al ... Covid, le notizie di oggi. Decessi tornano sopra 100, al via quinta dose. LIVE La Regione Veneto adotta le linee guida dal Ministero della salute sul vaccino anti-Covid e sul richiamo autunnale: ecco dove prenotare ...1' di lettura 19/10/2022 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Mercoledì 19 ottobre sono stati registrati 812 nuovi casi di contagio (erano 1.0 ...