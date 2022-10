Covid oggi Italia | rallenta curva ricoveri | report Fiaso

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo l’accelerazione subita nella scorsa settimana, con un balzo del 37%,la crescita dei: nella rilevazione del 18 ottobre effettuata dagli ospedali sentinella aderenti alla rete, la Federazione dell’aziende sanitarie e ospedaliere, si osserva un modesto aumento dei ricoverati pari all’1,9%. L’incremento, tuttavia, riguarda solo i pazienti ricoverati nei reparti ordinarie dunque i casi meno gravi: in 7 giorni il numero dei posti letto occupati è salito del 2,7%. Al contrario nelle terapie intensive l’andamento appare diverso, spiega il: c’è una diminuzione di 4 pazienti che conferma la sostanziale stabilità dei numeri nelle rianimazioni, che variano solo di poche unità ormai da qualche settimana. In terapia intensiva continua ...

L'intervista di Fanpage.it ad Ann Lì, tra i fondatori del network Long Covid Europe: "Ho contratto l'infezione a marzo 2020, ma ho ...