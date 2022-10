Covid oggi Italia | 41 712 contagi e 81 morti | bollettino 19 ottobre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 41.712 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 81. I tamponi processati sono 233.084 che fanno rilevare un tasso positività pari al 17,9%. Sono 251 i pazienti in terapia intensiva, tre in meno di ieri, e 7.062 i ricoverati con sintomi, 69 in più di ieri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.533 i nuovi, 192022, nel Lazio secondo ildella Regione che riporta anche ulteriori 8 decessi (-1). Eseguiti 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per ...