Covid oggi Italia | 41 712 contagi e 81 morti | bollettino 19 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 41.712 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 81. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 3.533 i nuovi, 192022, nel Lazio secondo ildella Regione che riporta anche ulteriori 8 decessi (-1). Eseguiti 2.797 tamponi molecolari e 17.435 tamponi antigenici per un totale di 20.232 tamponi. 616 i ricoverati (+12), 34 le terapie intensive (-3) e +4.502 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.909. EMILIA ...

Sky Tg24

... avrebbe detto ieri ai suoi a proposito di Copasir e Vigilanza Rai , stando a quanto racconta...- abbiamo già detto che ci interessava l'istituzione di una commissione speciale per il. ...Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da . Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.246 positivi su 15.176 tamponi esaminati , 1.227 in meno di ieri con 5.054 tamponi processati in meno. Di questi, 2.109 su 12.025 sono positivi al tampone antigenico ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 41.712 casi e 81 morti. Tasso positività 17,9% LIVE © Reuters. Persone in posa con siringa e ago davanti al logo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in questa illustrazione dell'11 dicembre 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione (Reuters) ...1' di lettura Ancona 19/10/2022 - È stata anticipata a venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 10, la possibilità di prenotare la “quinta dose” del vaccino bivalente sul portale di Poste Italiane, sec ...