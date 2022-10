Covid oggi Emilia Romagna | 4 133 contagi e 2 morti | bollettino 19 ottobre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.133 i nuovi, 192022, insu un totale di 15.130 tamponi, di cui 6.004 molecolari e 9.126 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27,3%. Si registrano 2 decessi: in provincia di Bologna (una donna di 83 anni); in provincia di Ravenna (una donna di 74 anni). Non si registrano decessi nelle altre province e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.146. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 35 (-2 rispetto a ieri, pari al -5,4%), l’età media è di 66,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono ...