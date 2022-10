Covid oggi Calabria | 830 contagi e 4 morti | bollettino 19 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 830 i nuovidainsecondo ildi, 19. Si registrano inoltre altri 4. 4.695 tamponi effettuati, +1.137 guariti, sale a 3.040 il totale dei decessi nella regione. Il, inoltre, registra -311 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 148) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 7). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

Il tasso di positività è passato dal 17,7% al 17,9 % di. Bollettino19 ottobre 2022, la situazione negli ospedali . Bollettino19 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi . ...Fiaso: rallenta la crescita dei ricoveri. Tasso di positività sale leggermente al 17,9%. Regioni: Lombardia +8.230 casi, Veneto +5.709, Emilia - Romagna +4.133 Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 41.712 casi e 81 morti. Tasso positività 17,9% LIVE (Adnkronos) - Sono 138 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 19 ottobre. Si regstra inoltre un altro morto. 769 ...A uccidere l'uomo sarebbe stato il monossido di carbonio che ha saturato l'abitazione. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo ...