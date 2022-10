Covid | le notizie di oggi Bollettino | 41 712 casi e 81 morti Tasso positività 17 | 9%

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Processati 233.084 tamponi. In calo le terapie intensive (-3), salgono i ricoveri ordinari (+69). Partita ufficialmente la somministrazione delle quinte dosi, o terzo booster, della vaccinazione anti-. Via libera dell'Ema a Pfizer e Moderna a bambini dai 6 mesi e al booster Moderna adattato per Omicron Ba4-5

CALABRIA - Sono 830 i nuovi contagi dain Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 ottobre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 4.695 tamponi effettuati, +1.137 guariti, sale a 3.040 il ...... neo - senatore del Pd, Andrea Crisanti, in relazione alla circolare del ministero della Salute che allarga la platea che può accedere alla quinta dose di vaccino anti -ai fragili, agli over ... Sono 41.712 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.